台北市長柯文哲日前訪美行程結束後，自評可拿到「65分」，算是「可接受」，而他在大陸的考卷上則考了「55分」，「雖不及格但可補考」；他接受媒體專訪時表示，美國、大陸的考卷是同一張，同一個題目，標準答案不一樣，所以他這樣的分數已經是最厲害的了，其他人單科可以考很高，例如蔡英文總統在美國考卷可以考80分以上，大陸那邊就50分以下當掉，而國民黨兩個候選人（指韓國瑜、郭台銘），一直嘗試在兩張相同題目的考卷寫不同答案，國民黨恐怕到時候會被取消比賽資格，因為涉嫌作弊。

柯文哲表示，他去美國考65分，人家問大陸會考幾分，他說55分，因為大陸還是不會滿意、會要求你講一大堆話，不過有55分代表說有補考資格。為什麼會這樣？因為美國跟大陸考卷是同一張，兩張考卷同一個題目，但標準答案不一樣，除非見人說人話，見鬼說鬼話，如果堅持答案要一樣，結局就是這邊考65分、那邊55分，「我發現這已經是最厲害的分數了！」

主持人追問，其他藍綠有意參選2020者都達不到這樣的分數嗎？柯文哲說，他們都可以單科考很高，蔡英文總統美國那張考卷有80分以上，但大陸那張就當掉。

至於國民黨的人，柯文哲更說，這兩個候選人最大問題，就是一直嘗試在兩張考卷、相同題目，寫不同的答案，不像他自己是非常確認無論在什麼位置，答案都不會不一樣，「我不可能在不同考卷、同樣題目寫不同答案」，但國民黨恐怕到時候會被取消比賽資格，因為涉嫌作弊。

主持人追問，韓國瑜恐被取消比賽資格？柯文哲說，他還是主張要誠實，明明知道分數考不高，還是不願意在同一個題目寫不同答案，但有的人…所以這是他在台灣政局跟人家格格不入的原因。

(中時 )