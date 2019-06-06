台北市長柯文哲接受媒體專訪，被問及為什麼遲不鬆口是否參選2020，他雖坦言自己沒政黨、沒基金會也沒募款，還沒想出怎麼選，但他也坦言，現在這就叫「故布疑陣」，給其他人霧裡看花的感覺，反正他也沒什麼成本，「是攪亂藍綠的戰略」。

主持人先問柯文哲對6月8日高雄市長韓國瑜將到花蓮造勢的看法，柯文哲說，那個動不動就幾萬人，舞台、遊覽車算一算上千萬跑不掉，就算沒動員也要花那個錢。柯稱，他知道韓國瑜陣營為什麼要動員，因為鴻海董事長郭台銘宣布參選後還是很強勢，韓本來躺著就可以選了，現在郭台銘出來，韓就一定要去動員、拉高自己的民調，不然初選還是沒保證要過關，這是一個初選拉民調的動作。

韓、郭哪一個人會是比較強勁的對手？柯文哲說，都他來講都一樣，各有優缺點，韓國瑜民調高，郭台銘幾乎資源是無限的，所以他也沒說要選，坦白講，沒政黨、沒基金會、沒募款，他自己都還沒想出要怎麼選。

那為什麼還要全台灣各地跑透透？柯文哲說，沒有啦，現在這叫故布疑陣，要給其他候選人一種霧裡看花的感覺，反正他也沒什麼成本，只是幾張火車票、高鐵票去那裡，是攪亂藍綠的戰略。

(中時 )