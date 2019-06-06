民進黨總統初選民調展開前夕，一直沒有公開挺誰的行政院長蘇貞昌今天終於表態挺總統蔡英文連任。蘇貞昌今天受訪時，先是懇請國人讓蔡總統有多一點時間服務國家、為人民做事；晚間更透過臉書發文，懇請國人讓蔡總統繼續為了台灣拚。

民進黨總統初選10日至14日進行民調，蘇貞昌今天下午陪同蔡英文總統視察國家體育園區後受訪時表示，就像運動選手需要累積經驗，才會有好成績，希望民眾再給蔡英文總統多一點時間。

蘇貞昌指出，他當屏東縣長只有一屆，許多要做的事情被硬生生砍斷、半途而廢，後來當台北縣長兩屆，當年政績到現在都被稱讚、懷念，賴清德台南市長也是兩屆，地方縣市長都必須兩屆時間做事，總統領導國家興革更是重大，更需要給她時間。

蘇貞昌細數稅制改革讓民眾報稅有感、海外資金積極回流台灣等政績，認為蔡總統已經打下基礎，否則台商、外商不會積極投資台灣。他也說，蔡總統面對強敵環伺，守護主權、寸步不讓，漢光演習展現雄壯軍力；外交方面，台美關係也越來越緊密，北美事務協調委員會也正名為台灣美國事務委員會，蔡總統的施政成績漸漸被看見。

蘇揆說，他要誠摯懇請國人，讓蔡總統有多一點時間服務國家、為人民做事。

晚間則再次透過臉書發文，誠摯地懇請國人同胞，讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚。

(工商 )