日本職棒6日的比賽中，效力火腿的王柏融結束連7打數無安打，面對養樂多單場繳出4支3猛打賞，同時打出勝利打點；而本季首次擔任先發投手的郭俊麟，則為西武獅投出6局僅失2分的好表現，拿下本季首勝，2位台灣好手在不同球場都有亮眼表現，雙雙登上英雄訪問台。

王柏融在札幌巨蛋主場首打席就敲出安打，為球隊攻下首分之外，還繳出3安猛打賞，和本場對決養樂多拿下勝投的先發投手加藤貴之以及打回第2分的清宮幸太郎，3人一起站上「英雄訪問」台。而王柏融一開頭先用日文感謝大家後，還假裝想用日文受訪，讓現場球迷忍不住驚呼。

不過王柏融最終還是以中文回答：「球來就是想攻擊，沒有特別設定要打什麼球。」主持人問到今日3安分別是左、中、外野方向各一支，全方位的攻擊狀態是不是特別好，王柏融則回答，「現在一直在找比賽的感覺，很開心幫球隊拿下勝利，是非常開心的一件事。」

而在西武球場迎戰廣島，擔任先發投手拿下首勝的郭俊麟，也在賽後與單場雙響炮的山川穗高一起接受「英雄訪問」，旅日5年的郭俊麟能以不錯的日文和主持人對答，中間透過翻譯表示，「第5局滿壘危機時，當下只想守住局面，希望不要被打長打。」而拿下首勝感覺「很幸福」，並表示在西武都會和隊友練習日文，很感謝球迷對他的支持。

王柏融本場比賽4打數3安打，打擊率上升至3成01，在擊出第4支安打後退場休息；而郭俊麟則是相隔264再度拿下勝投，先發6局僅被敲3支安打、失2分，一度讓廣島9上9下，滿壘關鍵時刻三振掉洋將巴提斯塔，為自己大力振臂歡呼的動作也讓人印象深刻，目前自責分率3.00。

(中時電子報)