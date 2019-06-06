網友揪出F4魔咒。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

台灣第一名模林志玲和言承旭情纏17年，今(6日)林志玲斬斷萬年緋聞男友，宣布和日本男星Akira閃婚，「言玲戀」正式出局，不少網友湧進言承旭微博直呼可惜，但也有人發現昔日的F4最後結婚的對象似乎都不是當年最轟轟烈烈的那個，虧「F4魔咒」說「偶像劇果然是騙人的」。

林志玲今宣布閃婚成為震驚華人演藝圈的大話題，微博上也因志玲姐姐突然宣布婚訊而爆炸，此時則有八卦網友發現，昔日的F4結婚的對象似乎都不是大家以為會是的那個，笑說：「大S結婚了，新郎不是周渝民。林熙蕾結婚了，新郎不是朱孝天。徐若瑄也結婚了，新郎不是吳建豪」。

當時該名網友好奇，林志玲若結婚，對象會不會是言承旭，如今答案揭曉，「鵝組兔區爆料」網友笑說：「F4表示偶像劇果然是騙人的，這次林志玲結婚哈哈哈，林志玲老公果然不是言承旭」，更虧：「F4:一個組合最重要的就是要整整齊齊」、「全員BE（Bad Ending）」其他網友則說：「對不起我笑了」、「笑哭了」、「F3：志玲嫁给日本人了！快追回來！」。

(中時電子報)