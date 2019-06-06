透過金車文教基金會與ICYE台灣國際青年文化交流協會協助，20歲的德國籍志工Rebekka去年8月來到台南六甲國中駐校服務，這學期開始21歲的德籍志工Alina也加入行列，除了英語教學，兩人也於課堂上介紹家鄉的地理位置、風土民情、文化特色，六甲國中學生不但英文進步，各個都變成德國通了。

而在學期結束前，六甲國中6日舉辦了以德國為主題的「和世界做朋友」國際教育日「Hallo! Deutschland!歡樂德國日！」讓學生展現近一年來的學習成果。今年是六甲國中第二年舉辦國際教育日，去年首辦是墨西哥日，明年會有奧地利志工駐校，所以會以奧地利為主題。

活動過程由三年級學生依國旗 、歷史、地理環境、宗教、節慶、藝術、飲食、簡易德語、德國少數民族索布族等主題導覽解說，一二年級學生參觀後可參加闖關遊戲，通關後可享用道地的水煮德國香腸。

Rebekka與Alina高中畢業後就到台灣當英語教學志工，近一年都沒回國，但Rebekka也常跟寄宿家庭一起外出旅遊，Alina的爸爸與妹妹還曾到台灣來探望她，兩人除了精心設計、布置德國日活動，也展出她們拍攝的相片，秀出她們對台灣的印象與看法。

Rebekka說，台灣的中學與德國很不一樣，她們上課時間較短，也沒有午休，也不在教室裡面用餐。不過她也說，她與Alina住在德國東部相鄰的兩個州，連學制都不一樣。今年8月Rebekka即將回德國繼續升學，Alina則說下一步還沒想好。

六甲國中校長黃添勇表示，六甲國中積極與世界接軌，申請國際志工來校服務，讓孩子有機會與外國青年相處，不用出國也能開啟不同的文化視野。

(中時 )