新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，新北市長侯友宜（中）與新北市議員林裔綺（右一）6日晚間也到深澳漁港共賞驚豔的水舞秀。（張穎齊攝）

新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，辣妹邀您來海釣。（張穎齊翻攝）

新北市政府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動，今（6）日晚間將首次漁港水舞展演，將活動拉開序幕，新北市長侯友宜也到場共襄盛舉。即日起至6月13日，每日下午6時30分至9時，每半小時就有魅力深澳水舞展演，歡迎大家趁著端午連假來趟深澳小旅行。

市府表示，青春山海線魅力深澳玩法多樣化，山海美景都值得來體驗，除了最近很熱門的深澳鐵道自行車、象鼻岩及酋長岩外，此次深澳漁港娛樂漁船業者也結合水舞活動推出海上限定遊程。

活動內容包含船遊秘境海上觀光遊程，由資深船長帶民眾暢遊東北角最美的海岸線，若想體驗垂釣的快感，也有夜釣航程提供選擇，回到深澳漁港，在港邊或海天步道上觀看全台首次漁港水舞展演，體驗難忘漁港夏艷風情。

市府強調，深澳漁港為北台灣漁獲內銷市場重要的供貨漁港，漁產品以小卷、透抽及白帶魚為主，活動除了港區深情海岸海景餐廳推出水舞套餐外，漁港當地還有許多小吃美食，如鯊魚煙、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮美味，另外還有許多高CP值平價海鮮餐廳，主打便宜、新鮮、美味，大家來深澳漁港遊玩別忘了品嚐在地海鮮小吃。

市府說，活動還有提供接駁車，此外市府也和智慧綠能電動機車業者合作，在瑞芳火車站、象鼻岩、深澳鐵道自行車站、海科館火車站、海科館探索館、環保復育公園停車場設置6個電動車租還點，提供自由行交通新選擇。

(中時 )