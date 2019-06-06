高雄市長韓國瑜（中）力挺超馬選手陳彥博紀錄片，今晚包場邀請弱勢學子觀看。（柯宗緯攝）

超馬選手陳彥博紀錄片《出發》近日上映，但他在臉書上感嘆「午夜場沒有賣出一張票」，還在戲院哭了出來。高雄市長韓國瑜獲悉後，以行動力支持，今（6）日晚間9點15分率領市府團隊及邀請弱勢兒少、清寒學子、市民到電影院觀看，力挺陳彥博，也藉此勵志故事，帶給大家正面能量。

韓國瑜在電影播放前受訪提到，陳彥博是台灣最棒的馬拉松好手，歷經很多千辛萬苦，結果紀錄片竟沒人看、賣座差，覺得蠻心酸的，站在高雄市府的立場，凡是優秀運動選手都要鼓勵、打氣加油，今晚包場200位，全力支持台灣運動選手，希望台灣將來的運動選手，能一個接著一個冒出頭來。

韓國瑜下午也在臉書寫道，從新聞上得知超馬選手陳彥博的落淚發文，又看到該片導演黃茂森說：「現在人太聰明⋯不喜歡做傻事，不喜歡一步一步去做。但是你只有做這個一步一步才能跑遍全世界啊。」當下，我心中有非常多的欽敬和觸動。

韓國瑜提到，國片生存不易，超馬更是一個孤獨的運動，都需要很多的熱血和堅持。我們也許能做的不多，只能在他們堅持夢想的路上，獻上我們最堅定的支持和鼓勵。

另外，5人小組今天徵詢鴻海董事長郭台銘，郭提出8個建議，其中堅持納入手機民調、抓內鬼。對此，韓國瑜直說，「都尊重」，每個擬參選人都有他的意見，不同的參選人有不同的意見，完全尊重。

(中時 )