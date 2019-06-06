玉井區農會總幹事莊文洲表示，農會芒果乾等伴手禮，品質有保證。（劉秀芬攝）

玉井區農會總幹事莊文洲表示，農會芒果乾等伴手禮，品質有保證。（劉秀芬攝）

「台南國際芒果節」即將於6月22日至7月14日展開，各區活動陸續開跑，玉井小鎮5月下旬開始假日已出現遊覽車潮。為了拓展芒果銷路，玉井農會今年特地研發「玉井情人果冰沙」、「熱情小子芒果冰淇淋」，已在「熱情小子芒果冰館」試賣，酸甜的冰沙、吃得到芒果果粒的冰淇淋，頗獲嘗鮮顧客好評。

玉井區農會總幹事莊文洲表示，玉井是台南芒果重要產區，栽種面積約1700公頃，今年因為氣候關係，芒果開花結果率不錯，可回復到正常年的產量，預估比去年多出2成，因此農會也加緊開拓通路，今年首次推出台灣下單、大陸取貨服務，希望可為農民帶來更多收益。

莊文洲說，玉井農會推出的台灣下單、日本取貨服務成績一直不錯，去年賣出約800箱。今年台灣下單、大陸取貨服務以福建省、大上海兩地區為試辦點，芒果從廈門上岸後，先以以物流系統冷鏈車先送到目的地，再宅配到購買者家中，節省物流費用。

至於外銷大陸市場方面，由於去年產季後期連下一個月的雨，芒果水分太多不適合外銷，賣到大陸芒果約11貨櫃、1萬多箱，以1箱5公斤裝來算，約有5~6萬公噸，預計今年銷往大陸數量會再增加。

此外，因今年梅雨來前部分果農來不及套袋，尚不知影響大不大，若次級品太多，玉井農會也不會讓三、四級芒果流入市面破壞行情，都拿來製作芒果乾。莊文洲說，芒果加工技術已非常成熟，農會去年就烘了3萬斤的芒果，1顆芒果只削兩片，品質穩定，而且通過SGS檢驗，讓消費者吃得安心。

(中時 )