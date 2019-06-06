國民黨中常會5日舉行，由於高雄市立委初選第三選區與第六選區的差距甚微，沒有進行兩選區的提名程序。更有多名黨務人士提議，這兩區初選應該重辦，張顯耀6日晚間受訪表示，黃昭順只贏他0.6個百分點，基於黨內團結，若是查驗後卻有舞弊情事，將有損國民黨形象，他主張與黃昭順再重作一次民調，以示公正。

張顯耀團隊說，黃昭順的民調為29.191％，張顯耀是28.543％，兩人的差距只有0.6％，且選務程序有諸多疑點，恐有作弊之嫌，第三與第六選區均有參選人提出異議，要求釐清疑點及查驗民調錄音存檔。蔡金晏受訪表示，他主張查驗，釐清真實的民調數字。

熟悉民調作業人士指出，在日前的民調公布記者會中，本應拿出4張有監察員簽名的封存光碟，透過電腦驗算後得到民調數字，但選務人員卻只拿出已經算好的簽名信封紙張，其公正力令人存疑，是在何人見證下計算的，全都無從得知。

疑點還包含總成績合計超過100％，是電腦程式算出的成績或黑手修改的成績，以及要求公正第三方重新查驗民調訪員原始錄音檔。

由於兩區的民調差距過小，黨務人士說，沒有公正的立委初選，就沒有公正的總統初選，建議市黨部重新安排電話民調，希望不要留下爭議，以免造成國民黨分裂。

(旺報 )