民進黨北市議員高嘉瑜。（翻攝自高嘉瑜臉書）

44歲的藝人林志玲和37歲的「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA今天閃婚，也在國內政治圈引發關注。民進黨台北市議員高嘉瑜卻很驚訝這對新婚夫妻年齡的差距：小7歲耶。

高嘉瑜在臉書喊說：「不能只有我看到，恭喜志玲姐姐」小7歲耶，女神得到幸福，普天同慶。

網友說：「也祝妳早日找到真命天子。」、「志玲姐姐嫁了 我們還有港湖女神。」、「志玲姐姐端午節，那嘉瑜姐姐應該是中秋節。」、「何時換議員您....啊⋯⋯。」、「小7歲耶！很羨慕厚～」、「妳也可以+-7歲啦！」、「昨天蒼井優嫁搞笑藝人，今天林志玲嫁粗曠型男，明天高嘉瑜嫁鄉民都不意外了。」

還有人說：「猛一看，嫁給硬漢兄弟，讓我想砸電腦。」、「他誰==？」、「無限支持波多野結衣嫁來台灣。」

高嘉瑜和男友馬文鈺愛情長跑20年，至今仍沒結婚打算，不過她也因擔心年紀太大生不出小孩，所以考慮先凍卵，希望把卵子留在最佳狀態，甚至不排除到國外借精，生一個混血娃娃。2015年也曾傳出，當時53歲的國民黨議員鍾小平追求35歲的高嘉瑜，鍾在政論節目的錄影空檔，居然傳紙條向高嘉瑜要電話，高嘉瑜後來否認交往，還說兩人絕對不可能，鍾小平還因此事被民進黨立委郭正亮拿來開玩笑。

(中時電子報)