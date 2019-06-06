「老天鵝娛樂」在粉專上感嘆，「別人的老婆：林志玲、蒼井優。我的老婆：右手、左手握握手」。（圖/老天鵝娛樂 FB）

44歲台灣第一名模林志玲今(6日)與日本高人氣舞蹈歌唱團體「放浪兄弟」（EXILE）的AKIRA閃婚，爆炸性消息一出，震驚台日影藝圈，粉專「老天鵝娛樂」馬上製作一張圖PO出，讓網友們看了更是崩潰。

「老天鵝娛樂」在粉專上感嘆，「別人的老婆：林志玲、蒼井優。我的老婆：右手、左手握握手」，並且PO出一張圖問：「為什麼女神們都結婚了？」神吐槽的答案就是：「因為你很難笑又沒錢啊」。

「老天鵝娛樂」用hashtag進一步解釋，「#蒼井優嫁諧星山里亮太#林志玲閃婚放浪兄弟AKIRA」，補槍說：「#我的右手一生一世不會走，以下開放崩潰」。

神吐槽梗圖一PO出後，馬上讓許多網友崩潰了，紛紛留言「笑著笑著就哭了」、「哭了！太中肯」、「就算女神們不嫁，其他人也還是不會有機會」、「是沒錢 跟難笑沒關係」、「魯也要魯得有骨氣，乖～回家洗洗睡」、「我還有子瑜就好」、「只好默默的打開暗黑林志玲的收藏」、「跪求台灣有沒有真男人把波多野給娶回來，才能扳回一城啊啊啊！」

(中時電子報)