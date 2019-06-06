王策是深色控，穿HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE展現帥氣。（君梵提供）

王策想要入荷HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE柔道褲，6月季節色造型背心上衣7300元、基本寬幅T五分袖上衣4300元、縐褶下身柔道褲1萬4300元。（君梵提供）

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE 6月季節色短版和服外套1萬9300元、寬幅T圓領五分袖上衣4300元、6月季節色錐形褲9800元。（君梵提供）

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE基本款拉鍊外套（左）1萬1800元、基本款圓領長袖T恤6800元。（君梵提供）

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE在信義新光三越A9館開新店，設計師深澤直人以台灣玄武岩打造冷調空間。（君梵提供）

有時買件衣服，也能來好緣分。像2017 WBrC世界盃沖煮大賽冠軍王策，有帥氣臉龐、修長身段，但從不認為自己時尚，也沒想過會出席相關場合，卻在ISSEY MIYAKE（三宅一生）旗下HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE信義新光三越A9新店開幕亮相了。原來他之前訪問時穿該牌上衣被拍，巧合被引進三宅一生的「台灣君梵」高層看到，覺得氣質合適，因此獲邀獻出了時尚初體驗。

去年底才在微風商圈開設「VWI by CHADWANG」復興概念店，王策透露會買HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE全因自己常出差，在朋友推薦下購了縐褶上衣，「可以隨便折疊就放進行李廂，明天還是可以穿。」一開始只是便利、舒服、好看，也不知道太多品牌故事，但慢慢成為粉絲，甚至還因此受邀擔任嘉賓。

聊到第一次跑時尚活動，王策說：「好玩！雖然切入角度不一樣，但我們有共同元素。」他也表示，咖啡是以人為本的行業，自己在意咖啡師被尊重及飲用者的體驗，兩點都與HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE對職人與穿著者的態度相似。他近期則努力準備夏季新菜單，也嘗試開發咖啡副產品。

這次HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE開幕也展出6月新款，王策對兩件單品有興趣，一件是身上穿的和服外套，一件則是柔道褲，原來從國二就主動學習合氣道的他，因為衣服設計感，勾起少時學武的美好回憶。他偏愛深色，也表示光看到HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE新店深色設計，「就會想走進去。」其實該店鐵黑色是來自台灣玄武岩牆面，是日本設計師深澤直人為該牌設計在台首曝光，原因是設計師多次來台，看到不少台灣空間運用玄武岩，因此特別採用，相當接地氣。

(中時 )