藝人林志玲與日本「放浪兄弟」的Akira今天宣布閃婚，震驚演藝圈。藝人小S大嘆，「實在是太另類了」；蔡康永表示，「知道幸福在哪裡，就邁步前往，這就是勇敢。」

林志玲與日本高人氣舞蹈歌唱團體「放浪兄弟（EXILE）」的Akira從去年底交往，2人在今天閃電結婚。小S是林志玲的好姐妹，也曾與林志玲合作主演蔡康永電影「吃吃的愛」。根據中央社報導，聽到林志玲的喜訊，小S先是開玩笑表示，林志玲與Akira的組合「實在是太另類了」，但「當然還是要祝福她，相愛長長久久！」

小S與姊姊徐熙媛的官方IG帳號，也在林志玲IG上留言，恭喜林志玲「找到屬於自己的幸福」。

蔡康永在自己的臉書粉絲頁上貼文寫道，「我們講好今年要更勇敢，妳（林志玲）做到了！」他為林志玲感到開心，因為「知道幸福在哪裡，就邁步前往，這就是勇敢。」

許多明星也第一時間在林志玲的IG貼文與微博帳號上留言，送上祝福。

在林志玲的IG貼文上，男星鄭元暢除了恭喜，也要林志玲寄喜帖時，記得將他算進去；女星林心如也祝林志玲要幸福；香港歌手阿Sa蔡卓妍則祝福2人永遠幸福美滿。

在林志玲的微博官方帳號上，影星舒淇也祝林志玲要「幸福一輩子」。

(中時電子報)