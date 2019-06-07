澎湖「ㄏ輕鬆」綠豆冰沙珍珠。(陳可文攝)

招牌「綠豆冰沙珍珠」，獨特口感擄獲人心。(陳可文攝)

炎炎夏日喝冰沙最過癮！澎湖科技大學商圈「ㄏ輕鬆」飲料店的招牌「綠豆冰沙珍珠」，物美價廉綿密又好喝，每天限量供不應求，獨特口感擄獲人心，學生們首選的最愛。

澎湖唯一的大學澎科大，周遭三多商圈林立了20多家飲料店，上千學生族群是最大消費市場；位於校門口的第一家飲料店「ㄏ輕鬆」佔盡地利之便，每天中午、傍晚放學下課時蜂擁的人潮，人手一杯飲料喝輕鬆。

「ㄏ輕鬆」的人氣飲料「珍珠奶茶」與「綠豆冰沙」齊名，粒粒分明的珍珠特別軟Ｑ不黏牙，綿密濃稠的綠豆沙入口即化唇齒留香，這都是最暢銷的金字招牌。

尤其嬌小可愛的老闆娘張巧琦更突發創意，將珍珠與綠豆冰沙合而為一，研發了獨家冰飲「綠豆冰沙珍珠」，果然瞬間爆紅造成大瘋狂，大夥豎起大拇指稱讚，不惜大排長龍就等這一味。

張巧琦大方透露招牌珍珠好吃的秘訣，就是熬煮兩個小時後關火，蓋上鍋蓋再用餘溫悶上半小時，讓一顆顆珍珠全熟透心，猶如嬰兒般地呵護著小珍珠們。

為了強調品質，張巧琦也不惜多花成本引進較高級的毛綠豆，洗淨後先大火煮沸煮熟，再以小火熬燉約1小時，起鍋前添入些許砂糖調味，待完全冷卻後秤重斤兩包裝成袋，顧客點單當場現打成冰沙。

貼心滿足不同顧客的需求，「ㄏ輕鬆」除了主打最經典的綠豆冰沙，還推出綠豆冰沙珍珠、綠豆冰沙牛奶等，不同口味、不同感受、不同新體驗。

店名：ㄏ輕鬆飲料店

地址：澎湖縣馬公市三多路8號

電話：（06）9263878

營業時間：上午10：00至晚上10：00

售價：綠豆冰沙45元、綠豆冰沙珍珠50元、

綠豆冰沙牛奶55元

(中時 )