美將出售M1A2艾布蘭坦克予台灣

針對外媒報導美國準備再售台20億美元武器，我駐美代表高碩泰對媒體表示，對此一消息還沒有充份掌握，因此無法就特定項目進行評論。不過，美方基於《台灣關係法》與「六項保證」提供台灣所需的防衛性武器，台灣政府對此表示歡迎。

路透於台北時間6日凌晨獨家報導中引述4位匿名消息人士的話說，美方已準備將包含M1A2戰車與4款便攜式導彈共值20億美元的武器出售給台灣，該軍售案並已由川普政府非正式通知美國國會。

《美國之音》報導說，台灣駐美代表高台灣駐美代表高碩泰於當地時間6日晚間在駐美代表處的茶敘中告訴媒體，「對於這則消息還沒有充分掌握」，因此無法評論「特定軍品和項目」。但對於美方基於《台灣關係法的承諾》及「六項保證」持續經由共同討論，針對台灣「全面防衛概念架構」提供所需的防衛性武器，以及台灣作為自由開放印太地區一個負責任的角色協助台灣充實國防戰力、提升台灣自主能量，台灣政府表示歡迎。

《美國之音》引述彭博的消息稱，熟悉此項軍售案官員表示，這筆軍售案除了108輛M1A2艾布蘭(Abrams)坦克外，還包括1240枚拖式二型(TOW-II)反坦克導彈、409枚肩射式「射後不理」型(fire-and-forget)標槍(Javelin)反坦克導彈，以及250枚針刺(Stinger)肩射式反坦克導彈。

報導說，這批軍售並不包括盛傳已久的F-16戰機售台案，戰機的部分仍然還在國防部及國務院的審批過程中。在川普政府這次非正式通知國會後，接下來將會正式及公開通知國會，估計在30天的正常審批過程後國會將會批准這個軍售案。

(中時電子報)