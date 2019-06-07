高雄大學政治法律學系日前舉辦辯論比賽，針對「兩津勘吉（動漫烏龍派出所人物）是好警察還是壞警察」、「台灣是否引進鞭刑」、「多數決是否符合民主」等議題進行分組辯論，正反雙方依其立場引法論理、言詞交鋒，展現辯論功力。

這場「口舌之爭」可說是高雄大學政法系傳統，屬大四必修課「職場權責與專業倫理」的單元活動，固定於下學期畢業前舉辦，為4年總結驗收課程，由系主任李淑如、教授楊戊龍、業師莊為傑共同授課。

辯論題目之一「兩津勘吉是好警察還是壞警察」，兩津為日本暢銷漫畫卡通「烏龍派出所」主角，是不務正業，經常製造麻煩，頻頻出糗笑料不斷卻又屢屢建功的警察。

以此為辯題乍看十分無厘頭，楊戊龍道出箇中奧妙，藉此訓練學生思辨論述，諸如「我們對警察的想像是什麼」，正反雙方從與職權相關及與人格特質相關行為，運用哲學家康德的義務論、功利主義之結果論，評價兩津的行為目的是否正當或合理、行為的道德品質及行為後果。

最終辯論結果，勝出者為「兩津是壞警察（反方）」、「主張台灣引進鞭刑（正方）」、「多數決符合民主（正方）」，3名老師均肯定讚譽學生表現「已經具備成熟律師心理素質了」，指出學生未來職涯以律師或司法官居多，尤其律師面對法庭上辯論，更應不卑不亢，不使情緒隨之起舞，保持理性才能冷靜攻防，讓委託人放心信任。

(旺報 )