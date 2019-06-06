44歲台灣第一名模林志玲今(6日)爆出喜訊，閃嫁秘戀半年日本男星、人氣男團「放浪兄弟」成員Akira，震驚整個演藝圈，而林志玲結婚等相關關鍵字也占據了整個微博熱搜榜。不過妙的是，裡頭竟然有一則「林志穎嫁出去了」的熱搜，令本尊也哭笑不得。

林志玲閃嫁Akira，不老男星林志穎卻莫名收到祝福，讓他在微博忍不住打趣回應，「收到祝福的消息，但不是我結婚，是志玲姐姐啦，祝福她幸福快樂！」逗得網友哈哈大笑，直呼「所以志玲姐姐結婚了～～林志穎又躺槍了」。

(中時電子報)