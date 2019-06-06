高巿府6日宣傳即將在7月展開的「甄愛高雄群星會」，巿長韓國瑜（左）與甄珍一起走紅地毯。（曹明正攝）

高巿府6日宣傳即將在7月展開的「甄愛高雄群星會」，現場星光熠熠。（曹明正攝）

「甄愛高雄群星會」將在7月12日登場，高巿府6日由巿長韓國瑜偕同亞洲影后甄珍走紅地毯提前宣傳，出席的還有影帝江彬、影后胡錦、周丹薇、情歌王子李聖傑、新生代偶像郭雪芙、林意箴，現場星光熠熠、粉絲尖叫連連。

新聞局、文化局聯袂將於7月12日起舉辦「甄愛高雄群星會」系列活動，除了開幕典禮暨星光大道、群星對談、「重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展」，更與民間協力合作推出「Chen Chen：甄珍從影55周年經典展」。

活動場域橫跨駁二、市立圖書館總館，還向美國、香港等影劇強國仿效，由工務局協力打造屬於高雄的星光大道景觀工程，配合群星踩點賞玩高雄，在暑假的時候能夠玩高雄，也能陪著爸爸、媽媽，回味他們那個年代的電影。

這次策畫的甄珍高雄影展，選錄6、70年代14部甄珍經典電影，有《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》、《心有千千結》等，從7月12至28日在高雄in89影城上映，而開幕片《心有千千結》數位修復版，還是全球首映。

韓國瑜6日難得穿西裝、走紅毯，向來辯才無礙的他，還少見的語塞，他說因為看到這麼多巨星，所以很緊張，而他也與新聞局長王淺秋一起獻花給甄珍。甄珍等人看到現場粉絲拿起手機猛拍、尖叫，更是見識到高雄人的熱情。

7月12日開幕片放映當天，導演李行、女主角甄珍、男主角秦祥林，將到市立圖書館總館與影迷致意。甄珍高雄影展即起也開始售票，於高雄市電影館一樓櫃台（開幕場：年代售票系統）及in89駁二電影院可以購買。

(中時 )