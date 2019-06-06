遠東SOGO忠孝館「九州美食展」今（6日）起至19日集合日本82家人氣美食及經典工藝品、21家職人實演，迎接端午節3天連假，預計來客數可提升1成。19日前持HAPPY GO卡於12F活動會館當日累滿2000元可參加「悠遊九州抽抽樂」，有機會獲太平洋旅行社日本旅遊金1萬元等多項好禮，贈品共限量1000份。
26家初登場的美食中，涵蓋獲得米其林指南揭載的「福岡一味拉麵」、「福岡豊漁丸」花枝燒、外酥內軟的「長崎島原風御好燒UMAKARAJYA」、「福岡朝倉農園」曾獲日本TBS電視台報導的青蔥沙拉醬，都值得品嘗。
至於必嘗的甜食，首推九州百年老店「福岡ひよこ本舖吉野堂」知名土產銘菓小雞饅頭，微焦餅皮包著豆沙餡，小雞造型卡哇伊；「北海道妹妹今川燒」使用獨家特製的日本粉製成、口感Q彈，有豆乳、抹茶、巧克力、草莓、黑豆5種口味；百年名店「福岡如水庵」筑紫餅，使用上等黃豆粉搭配黑糖蜜，香味四溢；首次登場「京都井津美屋」人氣蕨餅，入口即化。
(中時 )
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