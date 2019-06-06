台中外埔烤漆浪板廠大火 鐵皮廠房陷火海 23:562019/06/06 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中外埔烤漆浪板工廠突然起火，火勢迅速將鐵皮廠房吞噬。〈民眾提供〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 烤漆浪板工廠內存放易燃塑膠原料，火勢延燒迅速。〈民眾提供〉烤漆浪板工廠內存放易燃塑膠原料，火勢延燒迅速。〈民眾提供〉 台中市消防局出動3個分隊人力，全力灑水灌救。〈王文吉翻攝〉 台中市外埔區六分路1家烤漆浪板工廠6日晚間9時傳出火警，工廠負責人透過手機遠端監視畫面發現廠內起火燃燒，趕緊打119報案。台中市消防局派遣外埔、大甲、后里分隊，出動8車27人前往灌救，現場人員指出，到場時已全面燃燒，廠內存放易燃塑膠原料，立即請求化學車支援，火勢尚未控制，幸無人員受困。 (中時 ) #台中市 #工廠 #人員 #浪板 #燃燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市議會龍頭露兩手 體驗包粽子不露餡 18:072019/06/02 生活 台中市新東海活動中心剩一半 里民不滿 19:042019/06/03 生活 六都買賣移轉棟數 五年同期新高 04:102019/06/04 財經要聞 端午送禮 中市府宣導包裝減量 04:102019/06/04 地方新聞 阿勃勒盛開 興大前滿眼黃金雨 04:102019/06/04 地方新聞 尬籃球反毒 阿SIR用心機寓教於樂 10:042019/06/04 生活 108新課綱將實施 台中教育局助各校教學升級 11:402019/06/06 生活 台中市五個月路平完成112條、總長38公里 14:412019/06/06 生活 愈到端午 警友會就愈顯「粽情粽意」 17:282019/06/06 生活 台中市逍遙音樂町 28場音樂會輪番熱鬧登場 18:392019/06/06 生活 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 志玲婚後床事合 命理師：乾柴遇烈火 3年做父母 - 社會 新莊摩鐵命案 房內發現不明粉末 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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