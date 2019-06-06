烤漆浪板工廠內存放易燃塑膠原料，火勢延燒迅速。〈民眾提供〉烤漆浪板工廠內存放易燃塑膠原料，火勢延燒迅速。〈民眾提供〉

台中市消防局出動3個分隊人力，全力灑水灌救。〈王文吉翻攝〉

台中市外埔區六分路1家烤漆浪板工廠6日晚間9時傳出火警，工廠負責人透過手機遠端監視畫面發現廠內起火燃燒，趕緊打119報案。台中市消防局派遣外埔、大甲、后里分隊，出動8車27人前往灌救，現場人員指出，到場時已全面燃燒，廠內存放易燃塑膠原料，立即請求化學車支援，火勢尚未控制，幸無人員受困。

(中時 )