新光三越信義A11台灣金門雙響物產展，陳金福號鮭魚酥，金門十大伴手禮之一，每包150元。（新光三越提供）

新光三越信義A11台灣金門雙響物產展，舉辦「金門旅拍選拔賽」展出50件金門攝影作品，最高票攝影師可抱走新光三越商品禮券5000元。（新光三越提供）

新光三越信義A11台灣金門雙響物產展活動期間持新光三越貴賓卡於展內消費累計滿1000元，可抽價值3600元的「金門微風海戀民宿標準套房住宿券2晚」。（新光三越提供）

新光三越再與金門縣政府合作，今（6日）起至19日於新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場舉辦「金采絕倫 台灣金門雙響物產展」，200坪展場較往年100坪倍增，除金門外，增加台、澎共35家品牌，貢糖、麵線、黑蒜高粱養生醋、鋼刀、一條根等接地氣的伴手禮都有，看好展覽在連假期間可為A11全館帶來15萬人潮。

這次物產展因應引進8年、15年2個系列陳年高粱酒，於8日舉辦「酒BAR！創意金門調酒DIY」，讓消費者體驗創意喝法。同時還有7場文化活動，像是端午節連假周末有「金門縣鳥-戴勝鳥 彩繪摺紙DIY」、「金門親子故事坊」，與展出50件由各地喜愛金門的朋友至當地拍攝作品的「金門旅拍選拔賽」，由現場消費者投下心中最喜歡的作品，最高票的攝影師可抱走最大獎「新光三越商品禮券5000元」。

此外，還展出金湖國小創作的16幅木版畫，詳實刻畫金門特色文化風獅爺的樣貌，與金門縣文化園區提供的傳統子婿燈以及互動性的姓氏衍派介紹，內容好吃、好玩、好豐富。展期間持新光三越貴賓卡消費滿500元免費送風獅爺明信片，滿1000元可抽價值3600元的「金門微風海戀民宿標準套房住宿券2晚」。

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(中時 )