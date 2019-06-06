知名命理學家曼樺，又再一次神預言，藝人林志玲今天宣布閃婚，其實曼樺早在去年就曾算出林志玲今年會「閃婚」。曼樺也曾成功預測韓國瑜會當選市長、選總統，日前她對韓市長在高雄市議會的總質詢給出建議，就是持續「愛與包容」，才能廣結善緣。

曼樺去年12月在新書發表會，以易經、命盤算林志玲的桃花運，算出林志玲今年走到紅鸞星命盤的夫妻宮，會有很大的機會閃婚，夏秋之際可能會有好消息。如今她的神準到讓網友嚇一大跳。

回頭來看，曼樺就曾預言韓國瑜會選總統，至於韓國瑜是否真有總統命，她1月曾表示，韓國瑜如果被打壓，就會出來選總統，韓國瑜如果要選總統，唯一的對手只有台北市長柯文哲。如今還沒宣布參選的柯P，國民黨把他納入2020總統民調，視為假想敵。

曼樺日前也建議韓國瑜在被質詢時仍要繼續保持「愛與包容」，才能廣結善緣，人我關係自然能更和諧，才能順利自在，反之恐會陷入險境。

(中時電子報)