好男人都知道，老婆的話永遠是對的，不聽老婆的話，下場悽慘。柬埔寨一名男子沒遵守這條守則，答應老婆早餐約會竟然爽約，最後下場就是被老婆咬到「蛋」破血流進醫院。

綜合外國媒體報導，柬埔寨暹粒市一名40歲男子梵恩（Chum Vung），原本答應38歲妻子李普（Ly Leap）進行早餐約會，但他前一晚竟然喝到酩酊大醉，隔天一早李普開心做好早餐叫梵恩起床，但梵恩卻因嚴重宿醉，根本不想爬起來。

連叫老公數次不成功，李普火大，乾脆想把他直接拖下床，於是兩人爆發嚴重爭吵，接著上演閨房大戰，梵恩猛擰老婆耳朵到撕裂流血，而李普也把老公「蛋蛋」咬到爆血。

當地警方表示，梵恩右側睪丸受傷，李普耳朵皮膚破裂。不過這對夫妻互相都不願提出告訴。

許多網友在看到報導後，紛紛打趣說「其實老婆只是在吃她的早餐」、「乖乖給老婆吃早餐就對啦」、「我老婆也這樣叫我起床！但不至於用到流血」。

(中時電子報)