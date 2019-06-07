每逢佳節回家團圓，單身人士總免不了被關心終身大事。一名單身狗回了趟爸媽家，帶回一堆老媽、大嫂、二嫂和弟弟未婚妻的愛心食物，讓他感嘆也該找個結婚對象了。這名單身狗自稱有車有房沒貸款，國立大學碩士畢業，竟然沒有女朋友，網友們都好奇他到底有有什麼問題，有人猜測：「可能只有三公分」。

2018年端午節當晚，一名網友在《mobile01》發文，表示剛回到一個人住的家，餐桌上放滿了從爸媽家包回來的愛心食物，包括老媽燉牛肉、大嫂娘家的肉粽和豬腳、二嫂娘家的鹹豬肉和客家三角形水晶餃，以及弟弟女友的乳酪番茄，淋上香氣十足的羅勒調味橄欖油+切好片的兩條法國麵包。

他感嘆「天啊，我這條單身狗，真的是被四個美麗人妻寵溺著啊」，把愛心食物放進冰箱的時候，他也想是不是該加油找結婚對象了。

原PO自稱「收入7位數+無貸款自住天母房+無貸款德國車+身高181，體重77~79+國立大學碩士+臉，應該算有點英俊。年紀，到十二月34，射手座」，雖然稱不上高富帥，但也比上不足，比下綽綽有餘了。

對於如此條件卻仍是單身狗，網友們紛紛猜測「這樣還沒有馬子 看來我大概知道哪裡有問題了」、「可能只有三公分」、「問自己是否太媽寶 真的喜歡的是女人嗎」、「這樣還找不到女朋友？是你太挑了吧！」。

(中時電子報)