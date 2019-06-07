為了替自己在今年9月出的自傳新書宣傳，「飆風玫瑰」羅斯這次徹底豁出去了！羅斯在自己的新書當中自爆，吉米巴特勒會在去年夏天大喊賣我鬧劇，並非是巴特勒的錯，而是包含唐斯在內的灰狼年輕球員，早就已被球團高層寵壞了。

「我想吉米巴特勒去年夏天會跟灰狼提出交易申請，並非他的錯，」羅斯在新書中寫到，「整體來說，這是聯盟的錯，我不只是針對唐斯，他很棒，但這些年輕球員在真正取得成就之前，就被外界寵壞了，也讓巴特勒當時自認不受尊重。」

灰狼前年夏天先跟威金斯完成5年續約，接著去年夏天也跟唐斯完成5年1.9億美元續約，卻不肯給吉米巴特勒頂薪，「巴特勒當時的感覺是，你們為何先跟唐斯續約，是我幫助灰狼闖進季後賽！或許他的做法過於激烈，但錯不在他。」

羅斯更提到去年夏天吉米巴特勒在訓練營大罵隊友的真實情況，「我記得巴特勒那場對抗賽只進1球，卻被瘋狂的媒體形容成他拿30分一樣誇張，這種跟事實不合的報導，讓席波迪(灰狼前教頭)很不爽，他雖沒說，但你可以感受到。」

只是羅斯如此在新書當中批評自己年輕隊友的行為，無疑是沒有認真打算繼續待在灰狼效力了，畢竟你連自己隊友都罵了，更認為吉米巴特勒的出走行徑沒錯，聽在灰狼高層耳裡，相信也不會考慮續留羅斯，看來他已準備好重起爐灶。

(中時電子報)