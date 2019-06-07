自稱「點穴大師」的詠春拳師呂剛上月挑戰「格鬥狂人」徐曉冬，卻在短短47秒內遭KO，還被打得滿臉血。雖然呂剛先前表示要退隱江湖，但近期他表示即將復出，之前是因為太輕敵才落敗，且與徐曉冬體重級別也有一段差距，加上長期吃素缺乏營養，下次比賽前會多吃肉補充養分。

詠春拳師呂剛上月挑戰「格鬥狂人」徐曉冬卻遭秒KO，近期表示將復出再次挑戰，並稱上次是吃素營養不夠才會輸的。

綜合陸媒報導，呂剛透露自己擊敗過很多接近300斤的壯漢，所以過於自我膨脹，誤以為體重差幾十斤沒關係，並表示面對240斤至280斤的業餘武術練習者、拳擊者都是輕鬆獲勝，上次吞敗是自己太輕敵。他強調，擂臺與私下比武差別很大，況且徐曉冬比他級別高出很多，之後會紮實與同級對手累積擂臺經驗，適應規則環境。

對於現代搏擊，呂剛有了全新認識，認為「專業拳手力量反應速度，技術，擂臺把控不是一般業餘習武者能達到的」，但他也強調自己多年不忍傷人，「儘量不讓人傷我，一直儘量控制敵人」，這次戰敗促進他提高對擂臺認識以及實戰比武。

呂剛還透露自己每個月有十天不吃飯，而剩下的20天每天只吃一頓飯，並且都是吃素，最近十年都是這麼過來的。為了增加營養提高體能和力量打比賽，呂剛決定從今天開始吃肉，並且多吃幾頓飯。

(中時電子報)