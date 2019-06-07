自稱「點穴大師」的詠春拳師呂剛上月挑戰「格鬥狂人」徐曉冬，卻在短短47秒內遭KO，還被打得滿臉血。雖然呂剛先前表示要退隱江湖，但近期他表示即將復出，之前是因為太輕敵才落敗，且與徐曉冬體重級別也有一段差距，加上長期吃素缺乏營養，下次比賽前會多吃肉補充養分。
綜合陸媒報導，呂剛透露自己擊敗過很多接近300斤的壯漢，所以過於自我膨脹，誤以為體重差幾十斤沒關係，並表示面對240斤至280斤的業餘武術練習者、拳擊者都是輕鬆獲勝，上次吞敗是自己太輕敵。他強調，擂臺與私下比武差別很大，況且徐曉冬比他級別高出很多，之後會紮實與同級對手累積擂臺經驗，適應規則環境。
對於現代搏擊，呂剛有了全新認識，認為「專業拳手力量反應速度，技術，擂臺把控不是一般業餘習武者能達到的」，但他也強調自己多年不忍傷人，「儘量不讓人傷我，一直儘量控制敵人」，這次戰敗促進他提高對擂臺認識以及實戰比武。
呂剛還透露自己每個月有十天不吃飯，而剩下的20天每天只吃一頓飯，並且都是吃素，最近十年都是這麼過來的。為了增加營養提高體能和力量打比賽，呂剛決定從今天開始吃肉，並且多吃幾頓飯。
文章來源：Xu Xiaodong only beat me because I’m vegetarian, says wing chun ‘master’ who compares himself to Bruce Lee
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。