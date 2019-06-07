就算勇士當前處於1比2落後，卓雷蒙格林仍在總冠軍賽G3猖狂預告，「我們只會繼續戰鬥下去，贏下下一場，然後去多倫多贏下第5戰，最後回到甲骨文球館，贏下第6戰慶祝，有趣時刻即將來臨！」接著就看他的狂言能否成真。

格林不只做出猖狂預言，甚至批評外界討厭他們，「我認為波格特上場表現很好，但很明顯地，盧尼一整年來對我們貢獻很大，所以他不在肯定不同。從來沒人在意我們誰受傷了，每個人都想看我們輸，看到我們有人受傷反而很開心。」

只是該給暴龍的讚揚，格林仍然說了出口，「我不認為我們讓給對手贏，從G3一開始，我們就沒去想克雷湯普生、杜蘭特及盧尼等人，暴龍打得很好，所以我們輸了，我想他們至少投進17顆三分球，你必須給他們應有尊重與讚許。」

「但我們絕對沒有相讓，你絕對不會在一場總冠軍賽有所保留，藉以保證下一場的健康，因為什麼事情都有可能發生，」卓雷蒙格林說，「我們必須聰明一點，我們更願讓克雷湯普生打剩下來的系列戰，也不願讓他勉強上場而失去他。」

(中時電子報)