台灣第一美女林志玲嫁日本放浪兄弟的AKIRA,震驚台日影藝圈。林志玲紅透兩岸半邊天,但在日本知名度相對不高,多數人透過電影素《赤壁》,以及和木村拓哉合演的《月之戀人~Moon Lovers》影視作品認識她。她和AKIRA的台日聯姻,日本網友大多不可置信,粉絲更哀嚎,這根本就是「美女野獸配」,有人對林志玲44歲擁有如此顏值驚訝不已。

林志玲被譽為台灣第一美女,曾參與木村拓哉主演的2010年富士電視台戲劇《月之戀人~Moon Lovers》演出,且獲拔擢擔任女主角等,在日本也相當活躍。她擁有公認美貌卻一直單身,在台灣也讓很多人覺得不可思議。

林志玲結婚了,日本網友多表驚訝,「林志玲結婚太驚訝了,嫁AKIRA更讓人嚇一跳」、「蒼井優跟山里亮結婚已夠嚇人,又來林志玲和AKIRA的組合也太超過了」、「恕粉絲直言,這不是美女野獸配嗎」、「林志玲結婚?!阿伯同事受到打擊,要輾轉反側了」、「林志玲怎麼可能?騙人,不要不要啊,驚愕」、「林志玲結婚了。OH MY GOD!!! i dont know why this is such a shocking news!」。

有網友則對林志玲的戀情有掌握,留言說「林志玲不是跟台灣的道明寺交往很久?還以為她結婚了」,還有不少人驚嘆她的年齡和顏值,「林志玲44歲,令人不敢相信」、「好想有林志玲那張臉喔」、「林志玲跟AKIR結婚,山里亮也嚇一跳吧」。

(中時電子報)