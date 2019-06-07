台灣第一美女林志玲嫁日本放浪兄弟的AKIRA，震驚台日影藝圈。林志玲紅透兩岸半邊天，但在日本知名度相對不高，多數人透過電影素《赤壁》，以及和木村拓哉合演的《月之戀人～Moon Lovers》影視作品認識她。她和AKIRA的台日聯姻，日本網友大多不可置信，粉絲更哀嚎，這根本就是「美女野獸配」，有人對林志玲44歲擁有如此顏值驚訝不已。

林志玲被譽為台灣第一美女，曾參與木村拓哉主演的2010年富士電視台戲劇《月之戀人～Moon Lovers》演出，且獲拔擢擔任女主角等，在日本也相當活躍。她擁有公認美貌卻一直單身，在台灣也讓很多人覺得不可思議。

林志玲結婚了，日本網友多表驚訝，「林志玲結婚太驚訝了，嫁AKIRA更讓人嚇一跳」、「蒼井優跟山里亮結婚已夠嚇人，又來林志玲和AKIRA的組合也太超過了」、「恕粉絲直言，這不是美女野獸配嗎」、「林志玲結婚？！阿伯同事受到打擊，要輾轉反側了」、「林志玲怎麼可能？騙人，不要不要啊，驚愕」、「林志玲結婚了。OH MY GOD!!! i dont know why this is such a shocking news!」。

有網友則對林志玲的戀情有掌握，留言說「林志玲不是跟台灣的道明寺交往很久？還以為她結婚了」，還有不少人驚嘆她的年齡和顏值，「林志玲44歲，令人不敢相信」、「好想有林志玲那張臉喔」、「林志玲跟AKIR結婚，山里亮也嚇一跳吧」。

(中時電子報)