輔大愛狗社大約有20位成員，自發性照顧校園內的流浪犬。（吳亮賢攝）

輔大校園目前有近30隻流浪犬，都是愛狗社同學自發性照顧，更打造了「狗舍」，給予校園浪浪們一個安全的避風港。(吳亮賢攝)

挺著圓滾滾的大肚子，慵懶地躺在輔大法園旁的空地，這是輔大超人氣校犬「黃雜摳」的日常，在校園內已經生活七年的牠，親人又可愛的模樣，深受同學們喜愛，更獲得107年新北市校園機關犬網路人氣票選第二名，吸引破萬人按讚。

「黃雜摳」原本是生活在輔大周邊的流浪犬，2012年時，疑似因為發情跑進了校園中，經由愛狗社同學結紮完原放後，就住在了校園內，陪伴輔大的師生。

畢業校友王先生表示，「黃雜摳」今年大約10歲，是隻黃色的台灣米克斯母犬，平常活動範圍在輔大法園跟濟時樓附近，最大的興趣就是抓老鼠。

聊起「黃雜摳」這個逗趣名字的由來，愛狗社長林勤展說，由於牠非常愛吃，同學們就以校園附近的10元串燒店為名，用10元的台語「雜摳」暱稱牠。

林勤展表示，因為大家太喜歡雜摳，經常拿食物餵食，但曾有一次有人拿便當給雜摳吃，油膩的飯菜造成雜摳嚴重嘔吐，所幸送往獸醫院檢查後，並無大礙；林勤展也呼籲，請勿餵食狗狗骨頭以及人類食物，以免造成傷害。

輔大校園目前有近30隻流浪犬，都是愛狗社同學自發性照顧，更打造了「狗舍」，給予校園浪浪們一個安全的避風港。

社員羅同學指出，目前愛狗社大約有20位成員，會輪流照顧校園內的流浪犬，並定時帶牠們施打疫苗、除蚤，最終希望是有人能願意收養，給牠們一個溫暖的家。

愛狗社每年底都會推出校園狗狗寫真年曆，販賣所得皆用來協助管理與緊急救難校園與周遭流浪犬，同時也藉此向大眾呼籲，愛牠就不要拋棄牠，以領養代替購買的理念。

(中時 )