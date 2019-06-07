直到總冠軍賽G3賽前10分鐘才宣告腿傷缺陣的勇士「浪花弟」克雷湯普生，沒想到如今這麼快就確認G4出賽狀態了，因為《Yahoo Sports》權威記者海恩斯7日搶先爆料，勇士已經宣告浪花弟在G4可以上場，重現「浪花兄弟」火力！

克雷湯普生是在總冠軍賽G2過度伸展雙腳，造成大腿拉傷，儘管勇士高層與醫療團隊都不希望他打G3，湯普生卻不願終止自己季後賽全勤紀錄，直到賽前10分鐘才好不容易說服他宣告缺陣，無奈面對自己季後賽首次因傷缺陣結局。

如今隨著勇士處於1比2落後，換來克雷湯普生額外多休兩天的「報酬」，勇士總教練科爾G3賽後表示，「整個狀況是，我們不想冒險讓他在G3上場，避免造成他整個系列戰都不能打的最壞結果，所以我們下了決定，也只能接受。」

「假如我讓克雷湯普生G3上場，結果他受傷了，我這輩子將永難釋懷，」科爾表示，「既然我們做出了決定，也是個聰明決定，我們只能接受且往前看，起碼朝好的方向看，他最近兩天恢復情況良好，現在還擁有更多的休養時間了。」

既然克雷湯普生確定G4會打，勇士當前的焦點就換在杜蘭特身上了，杜蘭特預計7日進行3對3或5對5對抗訓練，這是他相隔快1個月重新進行對抗，等到訓練結束，或許就有針對杜蘭特能否在G4上場的明確答案了。

(中時電子報)