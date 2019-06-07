以黑膠音樂為主題打造的新北市立圖書館三重南區分館，即日起招募黑膠音樂志工，邀請喜歡音樂的朋友，加入黑膠的日常整理維護與推廣行列，讓大家可以聆聽最優美的樂音。

去年10月底重新啟用的三重南區分館，設置有「黑膠視聽體驗空間」，收藏近8000張黑膠唱片，讓民眾可以免費接觸復古又新潮的黑膠音樂。

新北市立圖書館表示，三重南區分館收藏的黑膠唱片，大多為99年資深音樂廣播人許誠先生家人捐贈，其中許多經典老唱片都已經絕版，要維持黑膠優美的音色，享受最美好的聆聽感受，適時的清洗黑膠唱片是很重要的。

放久的黑膠唱片，難免會出現霉點髒汙，若沒有定期清洗，經過唱針轉唱後，會讓灰塵霉點在黑膠溝軌裡造成擠壓，導致音軌受損。

三重南區分館因此特別招募「黑膠文化志工」，歡迎熱愛音樂、對黑膠唱片有興趣，想參與黑膠分享與推廣的朋友，一起進入黑膠的世界。

此次預計招募50名「黑膠文化志工」，服務內容包括黑膠唱片清洗、保養，黑膠音樂播放，以及協助黑膠展覽等相關活動，圖書館同時規劃黑膠相關培訓課程，內容包括「留聲機與黑膠唱片進化史」、「黑膠唱片基本常識與保養」、與「黑膠唱片的經營管理與應用」。

志工招募即日起受理報名至6月25日止，報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，歡迎對黑膠有興趣的民眾，一起認識、保養黑膠唱片，加入「黑膠文化志工」的行列。

(中時 )