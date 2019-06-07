紐約時報著名專欄作家佛里曼表示，川普和習近平該坐下來談談了！美國需要有就21世紀美中關係的戰略重置。他並承認，由於美國在川普後放棄多邊主義，退出了包括TPP的多個組織，而川普並沒有得到盟友真正的尊敬。美國目前的處境十分危險。

佛里曼一開始就建議由新加坡總理李顯龍做東，讓美國和大陸的領導人以及貿易談判代表在一個週末找個地方聚一下，不對媒體開放，也不許發推，雙方嘗試對主宰兩國未來關係的基本貿易和地緣政治問題達成共識。

他認為，如果雙方在貿易上的針鋒相對不斷加劇的話，他們將做出自己以及世界其他人都會深感懊悔的事情。打破自從兩次世界大戰之後，對全球享有繁榮和平做出很大貢獻的全球化的基礎。

他強調，美國和中國是世界上兩個最強大的國家和經濟體，經濟也完全交織在一起。如果他們開始摧毀電信連接、製造業供應鏈、教育交流以及金融投資的話，每個人都將會生活在一個不那麼安全、不那麼繁榮、不那麼穩定的世界里。他因此表示，美國需要一個公平的競爭環境，但不是一個新的戰場。

佛里曼引述了Macro Advisory Partners的聯合創始人納德的話指出，＂美國需要在一個如何和中國共處的戰略重置＂，但危險的是，美國正進入一個既無必要，而且西方並不比大陸準備得更好的代際衝突之中。

西方從＂美中關係是21世紀最重要的關係，因此應不惜一切代價來保護＂，突然演變成認為＂和中國進行一場大國之間的權力衝突＂。不過，卻忽略了新冷戰並非不可避免。

佛里曼認為，這是美國正在陷入的境地。＂與中國的新分歧可能始於技術，繼而涉及金融和製造業，但最終會影響到每個人＂。納德指出。＂如果目前正在進行的關稅戰的最終結果是，出於對間諜或盜竊的恐懼，中國公民被趕出西方企業，美國公民被趕出中國企業，這將是朝著一代人的敵對邁出的不可逆轉的一步。＂

佛里曼強調，川普本該簽署《跨太平洋夥伴關係協定》(Trans-Pacific Partnership，簡稱TPP)，它把太平洋地區除中國之外的12個最大經濟體（經濟總量占全球GDP的40％），聯合到美國的貿易標準體系中來。這樣做了之後，他本該試圖把歐盟也拉進來，形成一個單一的聯盟，與北京談判建立一個新的貿易體制。相反，川普撕毀了TPP，又通過對歐洲國家徵收各種鋼鐵和鋁製品關稅，疏遠了它們。太愚蠢了。但那已經是無法挽回的事情。

另一方面，川普將中國電信設備巨頭華為列入了需要特別許可才能購買美國製造的微晶片、軟體及其他零部件的公司名單。北京則宣佈將對任何抵制華為的外國公司予以反擊。

佛里曼認為，這就是貿易戰如何升級為全面的美中經濟戰的方式。2019年將標誌著中美地緣政治和經濟冷戰的開端，以及在全球技術市場上建造一座類似柏林牆的障礙，把那些信任安裝中國技術來支持他們的5G手機、電腦和互聯網系統的國家與那些不信任中國技術的國家隔離開來。

佛里曼指出，美國迫切需要盡可能地避開這種境地。雙方需要最高級別的會晤，並探討是否有一種可信的--但更為漸進的--方式來改變中國的貿易做法，讓其成為我們都能接受的做法。

他並嘗試對如何讓科技戰尤其是圍繞制裁華為問題上降溫提出建議，他強調，可以對違法的公司處以罰款或暫停其業務，但必須給他們一個明確重返美國市場的路線圖，如果他們證明已經整頓了自己的行為。“美國目標應該是推動中國在所有這些問題上採取全球最佳做法，而不是孤立中國，製造一個分裂的世界經濟、互聯網和技術市場”。

佛里曼在文中最後毫不掩飾他的憂慮，表示如果美國可以動員盟友，而不是用關稅打擊他們，如果我們有一位更受尊敬的總統，而不是總要讓別人視他為＂贏家＂、視他人為輸家的總統，情況會好得多。但現在美國的處境非常危險。

(中時 )