暑假將至，新北市永和警分局、市議員羅文崇服務處、新北市警察之友會永和辦事處永和警友站於永和國中舉辦反毒宣導公益活動。（葉書宏翻攝）

暑假將至，新北市永和警分局、市議員羅文崇服務處、新北市警察之友會永和辦事處永和警友站於永和國中舉辦反毒宣導公益活動。（葉書宏翻攝）

暑假將至，新北市永和警分局、市議員羅文崇服務處、新北市警察之友會永和辦事處永和警友站於永和國中舉辦反毒宣導公益活動。（葉書宏翻攝）

暑假將至，新北市永和警分局、市議員羅文崇服務處、新北市警察之友會永和辦事處永和警友站於永和國中舉辦反毒宣導公益活動。（葉書宏翻攝）

暑假將至，新北市永和警分局、市議員羅文崇服務處、新北市警察之友會永和辦事處永和警友站於永和國中舉辦反毒宣導公益活動，邀請藝人陳子強擔任主持人，另外，為吸引學生興趣，特別安排一系列趣味活動，營造友善、安全、健康之校園。

永和警友站長游景明表示，感謝校長及議員邀請，讓他可以為反毒宣導來盡一點心力，這次宣導有別於教條式的演講，用表演的形式，希望能讓學生們能更加地了解毒品對自身的危害。

羅文崇表示，近年毒品吸食年齡不斷下降是個警訊，如何防治毒品進入校園，已成為非常重要的課題，為避免犯罪組織利用好奇心，使青少年誤入歧途，特別與學校合作，希望幫助學生保護自己，遠離「毒害」。

永和警分局表示，防制毒品濫用非常重要，進入校園並結合社區，教導學生正確的法律常識，宣導實用的｢反詐騙、反毒品、反霸凌｣等犯罪預防常識，讓正確觀念達到潛移默化的效果。

(中時 )