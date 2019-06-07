新北市深坑商圈及九份商圈在經濟部中小企業處今年舉辦的「2019績優商圈評選活動」三類徵件主題中的環境整潔類及魅力特色類分別奪冠，讓多年來新北市政府及各商圈投入在地方特色經營的努力獲得了實質的肯定。

市府歷年來投入資源協助商圈協會及在地店家產業升級，整合商圈特色資源形塑出獨具風格的在地特色，進而提升其觀光遊憩品質、吸引民眾到訪增加消費，提高地區產業的能見度並促進地方經濟永續發展。

經發局長何怡明表示，幫助商圈定位找出獨特的利基並且讓商圈的店家都能賺大錢，一直以來都是商圈輔導的重點工作，透過定期聯繫會報持續與在地業者進行溝通，實際了解商圈面臨的問題及需求，導入智慧科技應用，以電商平台協助實體店家拓展虛擬通路，讓店家能接觸到更多的潛在客戶、行動支付提高店家收款效率及便利性、創力坊提供新創業者創業課程及資源協助創業、辦理新北好禮活動提高品牌知名度與行銷機會，透過線上線下雙管齊下，進行商圈的經營輔導並且協助其永續發展。

深坑商圈理事長陳寶桂表示，深坑老街古樸的景致與好吃的豆腐美食常吸引國內外遊客的目光，新北市政府每年辦理的深坑豆腐宴更吸引大批民眾的到訪，如何能讓遊客留下好的印象並且再次前來消費，提高商圈的環境品質是深坑老街服務提升的關鍵，這樣的理念也印證在這次績優商圈評選環境整潔類第一名的殊榮。

九份老街商圈理事長許立育表示，九份老街在歷史的淬鍊下呈現出獨有的山城風貌，常吸引各地外籍觀光遊客前往，但是長年陰雨造成遊客的不便，雨遮整修成為改善逛街環境刻不容緩的工作，新北市政府不斷與相關機關協調、溝通，並且研擬解套限制法令的可行性，就是希望不讓風雨減損了九份老街的商圈魅力。

經發局表示，為協助新北市商圈的永續發展，營造優質購物環境、區域特色及服務友善的商圈，市府藉由地方創生鼓勵企業及青年回鄉，吸引年青族群投入商業經營，使商圈經營年青化，加速建立特色品牌與商圈的異質性，導入智慧科技結合實體與電商，搭配O2O推動新北商圈發展，並且爭取中央資源投入商圈亮點經營與持續創新，展望未來，期望能讓新北市的每個商圈都能展現出各具特色的耀眼風華！

(中時 )