日本百萬天團放浪兄弟AKIRA來台無數次，台上霸氣表演台下超親切。（中視新聞提供）

AKIRA娶林志玲不是偶然，原來緣份早埋伏筆！日本天團放浪兄弟成員AKIRA，出道10年推出紀念寫真集，2017年曾到台灣跟粉絲見面。自稱超愛台灣的他，曾經在台灣拍GTO麻辣教師，最喜歡的台灣食物是麻辣鴨血。舞台上霸氣的他，私下超親切。

林志玲的老公AKIRA本名叫作黑澤良平，出身靜岡縣磐田市，她身高184公分，比林志玲高了11公分。據了解，他18歲開始學舞，2006年6月被放浪兄弟邀請加入團體。他不僅能歌善舞能演，演藝多元發展，2011年和林志玲合作舞台劇「赤壁~愛~」結緣，進而在8年後開花結果，搶走台灣第一美女。

中視新聞報導，EXILE天團稱霸日本，不僅有完美唱功，舞技更是精湛。AKIRA出道10年推出紀念寫真集時，曾於前年來台接受專訪，他負責演藝學校EXPGAKIRA、GTO拍攝和電影宣傳，來過無數次台灣。他透露，曾去十分放天燈，最想去九份但尚未成行。作為日本天團放浪兄弟的台灣通，他會對成員介紹台灣美食，闢如小籠包很好吃，最愛台的台灣食物是麻辣鴨血。

出道10年推出紀念寫真集，他來台與粉絲近距離接觸，不論是小秀舞歩或粉絲親切擊掌，舉手投足都是帥氣。他被逼問之下，靦腆地說自己的笑容最有魅力。

(中時電子報)