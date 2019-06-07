值機櫃台精心準備一些迪士尼主題玩偶，以及背板和手舉牌供旅客打卡留念。圖：東航提供

中國東方航空台北松山直飛上海虹橋的MU5098號航班，首度迪士尼玩具總動員彩繪機執飛，機型為A330-300，吸引當地眾多旅客和機迷的關注。

自2016年中國東方航空與上海迪士尼度假區達成企業聯盟，目前已有三架迪士尼主題彩繪機飛上雲端，這也是中國大陸地區第一架將機身外塗裝、機艙內裝飾以及機場主題場景完美融合的主題航班，此次首度來台提供服務。

中國東方航空與上海迪士尼度假區合作推出的「玩具總動員·歡樂假日號」主題彩繪機；機身超大尺寸的巴斯光年躍然而出，即將帶領旅客一起翱翔藍天；值機櫃台精心準備一些迪士尼主題玩偶，以及背板和手舉牌供旅客打卡留念；機艙內部也有一些相關主題形象。

為感謝台灣地區旅客對中國東方航空的長期支持，中國東方航空提供了一些迪士尼門票和主題登機證給旅客，尤其是攜帶小朋友的家庭，給旅客們帶來了意想不到的驚喜，讓旅客感受進入了童話世界，盛情邀請旅客搭乘東方航空前往迪士尼一探究竟！

作為大陸三大航空集團之一，中國東方航空近年來大力推進國際化、互聯網化戰略，始終堅持用精准、精緻、精細的服務為全球旅客不斷創造精彩的航空旅行體驗。此次東航的迪士尼航班使台北的萬米高空上增添了玩具總動員的身影，陪伴台灣旅客夢想出行，期待未來能有更多的彩繪機加入兩岸航線，讓搭乘東航的旅客享受更美好的旅程。

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