郭雪芙與劉以豪一起宣傳《我們不能是朋友》。（八大）

郭雪芙、孫其君演情侶演到假戲真作。（八大）

郭雪芙。（八大）

郭雪芙與孫其君在台視、八大《我們不能是朋友》飾演男女朋友，兩人假戲真作燃愛火，儘管被拍到520時一起逛超市、親密勾手返家，她仍只認「彼此有好感的互相了解中，還沒發展成情侶關係」。日前郭雪芙與劉以豪一起受訪，被問戀情時依舊沒鬆口，只能跳針般閃躲，還緊張到胸口都紅了。劉以豪則頻頻跳出來幫忙救火，還置入劇名：「大概就是《我們不能是朋友》啦。」

或許是兩人年初約會新聞曝光時，已有正宮女友的孫其君疑似劈腿，害她一度被貼上小三標籤，郭雪芙受訪時一聽到感情問題就防衛心超重，說兩人現實中還不是情人，也沒有被報導打臉，「我們就是相處，沒有確定怎樣，還是以戲為主，謝謝大家關心我的生活。」至於承認「有好感」，她說「拍戲以來不管對誰，相處都很好」。

郭雪芙說，「大家因為一些不好的新聞，就覺這個人怎麼樣、我怎麼樣，但其實過程中大家不知道發生什麼事情，不該用新聞了解一個人」。記者覺得她似有所指，請她舉例，她說，例如常有人說她是假面甜心，但她就分明不是，連哥哥都曾搞笑建議她乾脆在臉書貼張她與假面超人的照片好了，「我還真的有想要這麼做耶」。

劉以豪又跳出來掛保證澄清她並非假面甜心：「她真的不是。合作之前真的會怕她，因為她臉不笑時有距離感，認識相處後真的改觀，她其實傻到一個不行，就是少根筋，她活在自己的狀態裡面。比如說有時馮凱導演在片場已經氣到快炸掉，我覺得皮要繃緊了，她依舊還在自己的星球裡，沒有察覺，但她真的不是故意的。」後來看到她又在報導中被誤解，他還念她「妳是白癡喔」！

新戲上檔前女主角和男配角傳緋聞，讓男主角劉以豪的不少粉絲不開心，甚至留妍狂罵孫，覺得新聞鋒頭都被搶光了，劉以豪聽聞後很吃驚：「不需要吧，我們完成作品，另一方面就是私生活。」他也說，緋聞曝光時，郭雪芙特別傳訊息給他，說擔心影響這部戲，他覺得不用太在意，因為生活還是很重要。

郭雪芙說未來即便真的談戀愛，她也不是會公開認愛的人，「工作是工作，生活是生活，我不需要跟大家討論我的生活過得怎樣，只有自己知道就好。還是希望大家關注戲」。

(中時 )