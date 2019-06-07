前立法院長王金平6日與國民黨提名協調5人小組會面後，宣布將不參加黨內總統初選。名嘴卻驚爆王金平會繼續選下去，然後「被動的等著被開除」。

媒體人黃光芹爆料說，她跑去問了一下，王金平並不會脫黨，他要退出初選，繼續選下去，然後「等著被開除」，她問這是什麼模式，對方回說：「等著看」！

資深媒體人鄭佩芬也指出，4月初她就聽說，初選王不會參加，也就是不會在黨裡頭玩。當時蔡英文總統剛好發表了一個談話，稱不是蔡賴配，可能會有另外創新的構想。鄭佩芬說，這時有人跟她說，如果真要裂解國民黨，王金平是最好的搭檔。

鄭佩芬在政論節目《新聞面對面》還爆說，很多人說三山造勢，王金平沒有任何貢獻，最近有一位節目主持人，也是王的好朋友，跑去問王金平，三山造勢他到底有沒有幫忙，王金平罕見的聲音很大，並拍著胸脯說，「三山造勢是我王金平出錢出力」，由此可見，他對這點真的很不爽。

(中時電子報)