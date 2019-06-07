號稱「台式牛排教父」孫東寶牛排近年展店快速，在各地紛紛豎起旗幟，饕客也絡繹不絕，主打平價更是吸引不少學生族群，有網友前往用餐後，表示覺得牛排似乎普普，但下一秒他喝到玉米濃湯後卻為之驚人，直說沒在外面喝過這麼棒的玉米濃湯，也引起鄉民熱議。

一名網友在PTT八卦版PO文表示，他看到老饕牛排有8盎司，價格卻不到200，便點了下去，但不論是牛排本體或是餐包、麵條吃起來都覺得普普，「but...就是那個but」，他表示喝到玉米濃湯後，覺得是有生以來喝過最好喝的玉米濃湯，忍不住詢問「有沒有孫東寶本體是玉米濃湯的八卦」。

吃過的鄉民也紛紛加入討論：「是」、「孫東寶玉米濃湯無敵」、「料多又超好喝」、「你沒想錯，玉米濃湯才是本體」、「光味道就屌打其他家」、「還有薯條，孫東寶薯條也是一絕」、「薯條沒吃？一定要吃啊」，除此之外也有喜歡的網友辯護：「孫東寶已經屌打同價位的牛排了」、「老饕不推，但紐約克很讚」、「我覺得麵包還不錯說」、「牛排還OK，但人多到有點像夜市，覺得煩」、「麵條還可以，牛排筋真的有點多」、「孫東寶肉是整塊，不是重組，就已經完爆其他家了」、「是你點錯了XD」。

(中時電子報)