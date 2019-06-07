@中國時報

前立法院長王金平6日拋震撼彈，宣布不參與國民黨總統初選。王不虧為政壇老將，面對黨內支持不高，與其堅持到底，不如保留在各政黨合縱連橫的資本，依他曾喊出「選舉公報會有我的名字」，未來只有兩條路，一為脫黨參選總統，另一條則是當副手，而按其自命為忠貞的國民黨員，後者機率應大於前者。「橋王」出手，這招以退為進，能否一擊中的，可能性極高。

白雪公主意外嫁給白馬王子，台灣男人心碎了。第一名模林志玲與日本EXILE放浪兄弟成員AKIRA，昨日無預警公布婚訊，各自發表幸福聲明，林志玲坦言與AKIRA在2011年拍攝舞台劇《赤壁~愛~》結緣，兩人一直保持良好友誼，近日這份友情發展成美麗而真摯的愛情。

憑藉大陸市場深耕累積的強大人脈，鴻海集團董事長郭台銘旗下工業富聯（FII），去年6月上市時，僅用36天就在上交所上市，震撼資本市場。

民進黨總統初選蔡賴激烈相爭，外界質疑若小英敗選，是否會支持賴神？蔡英文總統昨天首度鬆口，強調民進黨長期以來有一個傳統，就是在公平競爭完之後，整個黨會再凝聚起來。但「1加1大於2」仍是她從頭到尾的主張，也從來沒有放棄過溝通。

@旺報

5G元年正式商轉大陸工信部6日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等4家電信營運商發放了5G商用牌照。批准這四家企業經營「第五代數位蜂窩移動通信業務」（即5G業務）。自此大陸正式開啟5G商轉元年，這與工信部原先擬定的5G商用時表還提前了一年，顯示大陸5G應用產業的兆元級的投資已在路上。

外交部日前主動發布國安會祕書長李大維赴美與白宮國安顧問波頓會晤，深化台美雙方交流合作。美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）6日接受廣播專訪表示，這次會面反映川普政府對大陸在東亞地區擴張的負面態度，特別是對台灣的企圖和野心更加顯著，「然而我不認為任何人應該把這個會晤解讀為挺蔡，這是反映美台利益的一致」。

美方同意售我M1A2戰車後，針對外界接著關注F-16V戰機軍售案，我軍方官員說，說好的軍售F-16V戰機，沒變卦，一定會給，只是時間問題。

雲南省2019年5月公布《關於促進雲台經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱《75條措施》），《75條措施》在雲南對台工作史上具有重要的里程碑意義，標誌著雲南對外開放的領域進一步擴大、步伐進一步加快，有利於台商台企在雲南投資興業，更好地融入雲南「一帶一路」建設。

@工商時報

國泰金控5月獲利大噴發，單月稅後大賺112億元，累計前五月稅後獲利290億元、每股稅後盈餘2.25元，大幅追趕去年的獲利進度。前四月稅後獲利還比去年同期衰退35％的國泰金，在5月靠著新台幣貶值助攻，前五月獲利衰退幅度縮小為10.9％。

台股雙王6日同時衝擊台股，台積電股東會不夠樂觀，後市得看即將報到的除息行情，能否重新吸引國際資金進駐；股王大立光對6月營收看得保守，開盤雖遭打落跌停，逢低買盤火速進場，終場雖下跌，但繳出開低走高表現，弱中透強變相送暖台股。

國際貨幣基金組織（IMF）5日警告，中美已實施或計畫中的加徵關稅，可能導致明年全球國內生產毛額（GDP）減少0.5％，相當於產值蒸發4,550億美元，損失甚至高於南非全年經濟產出。

受鴻海董事長郭台銘4月17日宣布參加國民黨內總統初選、中美貿易戰重啟動的雙重衝擊下，外資自5月14日以來開啟對鴻海波段大賣超，累積調節張數高達21.4萬張，高居賣超排行第二位，僅次於同集團的群創遭賣超24萬張，導致股價深陷70元關卡保衛戰，破底壓力未除，恐壓抑台股反彈力道。

(中時電子報)