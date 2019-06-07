暴龍後衛羅瑞(Kyle Lowry)在總冠軍賽G3被勇士球迷出手推擠，羅瑞當時為了救界外球而撞進場邊觀眾席，一位叫做史蒂文斯(Mark Stevens)的球迷伸手推他，並且言語辱罵。羅瑞非常憤怒，他沒有還手，而且比賽還要進行所以他只能搖搖頭算了。

Kyle Lowry was shaking his head after a courtside fan pushed him when he fell into the crowd. pic.twitter.com/5SwQv3hdnN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 6, 2019

其實史蒂文斯是勇士的股東，但球團聲明絕不護短，「代表球隊的人必須以最高標準要求，我們不會姑息史蒂文斯的行為，並且向暴龍隊與羅瑞致歉。」聯盟下令對史蒂文斯施以50萬美元重罰，以及1年內禁止進入所有球賽，剩下來的總冠軍賽他只能看電視轉播了。

湖人球星詹姆斯(LeBron James)也發文怒批：「我們不容許有人玷汙比賽，這個人是球團股東，他理當比球迷更守規矩。保護球員，驅逐特權！」雖然勇士已緊急處理，但憤怒的羅瑞和詹姆斯都認為處罰太輕，羅瑞要求史蒂文斯終身不許進球場。

(中時電子報)