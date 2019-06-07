PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨面臨「英德內戰」，總統蔡英文與前行政院長賴清德為黨內總統提名權，戰火愈演愈烈，廝殺刀刀見骨。網嘆蔡、賴是一場高層對基層的局，類似國民黨鴻海集團董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜，賴恐凶多吉少。但台北市長柯文哲讓局勢詭譎，「柯粉」可能反撲搞掉蔡。網友則笑回：「小英都蒐集了那麼多手機了，安啦！」

網友在PTT論壇發文《我覺得小英的初選很危險！！》寫道：「其實小英跟賴清德，類似郭跟韓的局，一個高層對基層的局。只是這個高層還是中央執政，這個政府buff加成很可怕，賴是難贏很多。」

該網友更進一步指出：「不過弔詭的是，得罪柯粉最多是小英。萬一柯粉投賴要搞掉小英怎麼辦！？不能不承認有這種無聊人會這樣亂投，這局初選民調說實話，我認為會是55波，小英處理國政的方式丟掉太多中立選民。不過，我接到電話我會說支持小英啦，小英加油！！」有網友直言：「小英都蒐集了那麼多手機了，安啦。」

其他網友也紛紛回應：「不會啊，小英超穩」、「賴身旁更多柯蓋不下的啊」、「小英初選出但大敗」、「不順你的意，就叫亂投喔」、「不合你意就亂投……果然很民主進步」、「小英明明就穩了」、「放心好了，賴出線，柯100%選，民調可以放心支持賴」、「不會啦，小英很穩的，大家支持賴吧，尤其柯粉們」、「光收到的手機號就是勝負關鍵了，蔡穩贏的」、「你怎麼會相信有在蒐集手機號碼的人會輸？」「不支持小英就是亂投？這麼不民主？所以支持小英？」

(中時電子報)