林志玲閃嫁日本國民天團EXILE（放浪兄弟）的AKIRA，可說讓外界跌破眼鏡，畢竟真命天子竟不是情纏17年的言承旭，對此網友表示相較志玲姐姐的開放態度，言承旭的態度總是曖昧不明，因此讓外界感嘆：「難怪女生不等了」。

對於這段情纏17年的感情，林志玲曾被問到是否復合?她曾做球給言承旭：「要看對方怎麼想」，但言承旭回應卻是：「那要看她啊！看她的態度」，再度把球丟回給林志玲，讓兩人感情又陷入膠著，直到2018年3月，林志玲對外聲明還是單身，被認為是正式斷開言承旭，而和現任老公AKIRA交往半年就認定彼此，對此林志玲結婚聲明中，提及AKIRA在認識的7、8年間都會時不時關心她，更在AKIRA看到「勇氣、包容、無私、妥協、天真」等條件，才決定共組家庭。

相較言承旭曾坦言，因為單親家庭關係，不擅於傳達愛意，關心卻只會用霸道或奇怪方式表達，感情遇挫時只敢跟朋友哭訴：「想跟她說對不起」，這讓網友感嘆：「都沒有做出承諾，也難怪女生等不了」、「17年來以為你們會回到彼此身邊，沒想到志玲姐姐卻嫁別人」。

(中時電子報)