高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不僅屢在各家民調蟬聯冠軍，６月１日「庶民總統 贏回台灣」活動更湧入40萬民眾力挺。韓流不僅翻轉民進黨高雄20年執政，更可望翻轉民進黨中央執政；韓流也成外界分析焦點。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉認為，「地氣族」之所以死命挺韓，關鍵就在一群沒有名號與主體性的「工具」，一躍成為王的催生者，他們當然興奮又過癮。

胡幼偉在臉書發文：「剛才有人問我，高雄那些地氣族到底為什麼這麼死命挺老韓？我說，其實也很簡單。過去二三十年來，他們基本上只是被民進黨或國民黨當成是『工具』，用來造就政治人物霸業的工具。他們，在過去，是一群沒有名號，沒有主體性，在政治舞台上永遠只是龍套配角，選舉時才被拉來做臨時演員的人。但現在，終於，他們變成有名號，僅次於男主角老韓的主要配角了！那你說，他們能不興奮嗎？」

胡幼偉進一步強調：「過去，有誰會聽他們講話？在政治的影響力方面，有他們說話的份嗎？現在，他們要從臨時演員變成主要配角了，甚至變成政局的主導者了（非韓不投，不信試試看！）那過不過癮，爽不爽？這是我比較同情地氣族的原因。是不是，幫你們搖旗吶喊幾十年，也該輪到我們來呼風喚雨，喊水會結凍了吧！過不過癮？爽不爽？」

此外，胡幼偉也指出，這也正是「地氣族」們不支持鴻海集團董事長郭台銘的原因——「好不容易自己出頭天了，又來一個霸氣的，支持他，不又要被他操控了嗎？」至於為何要喊「非韓不投」這種狠話？其實背後所要凸顯的，就是：「現在，換我做老大了啦！」

(中時電子報)