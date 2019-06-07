杜蘭特的復原時間再這麼拖下去，很可能就跟「惡漢」巴克利所預告一樣，這個球季都沒法打了！勇士總教練科爾7日表示，杜蘭特將因小腿傷勢繼續缺席總冠軍賽G4，「訓練團隊說他還沒準備好出賽！」克雷湯普生則計畫出賽。

原本科爾預估杜蘭特今天可以進行3對3或5對5訓練，沒想到訓練團隊卻告知他，杜蘭特還沒辦法可以訓練，儘管科爾對杜蘭特能在未來幾天重返訓練抱持樂觀態度，問題是時間已經越來越緊迫，接下來的G5將於11日進行。

「杜蘭特的傷勢不存在反覆問題，」科爾7日受訪表示，「我本來希望今天是他回歸訓練的日子，但今天不可能了，應該會是明天或未來幾天之內，我必須坦承自己出現『口誤』，杜蘭特還須克服一項障礙，但他仍有望傷癒復出。」

不過勇士7日也算迎來一個好消息，《ESPN》記者波坦斯爆料，原本認定本季提前報銷的替補中鋒盧尼，接受非移位性第一肋軟骨骨折的進一步檢查，他可能有機會在總冠軍賽復出，可惜比起杜蘭特，盧尼的重要性就沒那麼大了。

(中時電子報)