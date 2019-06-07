網友今天一早拍到的羽狀卷雲。(翻攝鄭明典臉書)

今是端午節，全台氣溫偏高，中午前後上看36度以上，中央氣象局副局長鄭明典一早就在臉書PO文，分享今清晨的火燒雲，以及羽狀卷雲，預告今天是好天氣外，由於火燒雲、羽狀卷雲非每年端午節這天都會出現，尤其羽狀卷雲更是少見，強調，可以讓大家看了整天好心情。

鄭明典一早在臉書分享今天端午節好天氣的各式圖片，清晨5時在火燒雲，6、7點時則是出現羽狀卷雲，張張美輪美奐，都是網友在台灣各地拍攝到的奇異景象。

鄭明典發文說，「端午清晨的火燒雲，東方遠處是晴空，台灣上空有雲，晨光照到雲底，顏色就多變了！端午節應該是家人團聚的時間」、「羽狀卷雲，看衛星影像，今天可能全台灣都看得到，這種羽狀卷雲，很美！抬頭欣賞一下」。他還說，中午可以立蛋吧。

至於今天清晨為何會出現火燒雲、羽狀卷雲，他解釋說，主要是天氣不穩定，高層有水氣所致，不是每年端午節這天都會出現，尤其羽狀卷雲更是少見。

(中時電子報)