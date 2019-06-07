前朝台中市長林佳龍把國立高中職改市立，這個決策對不對問高職學校最清楚，國民黨市議員賴義鍠批這是前朝最錯誤的政策，造成技職教育的恐怖，市庫、學校、學生三輸，他質詢市長盧秀燕希望能請中央收回去，今年不改回去就明年改。盧秀燕說，中央好不容易讓台中的國立高中職改市立，可能會不願意收回去，為今之計只能個別媒合請大學認養。

國民黨多位市議員藉由總質詢的機會細數前朝的錯誤政策，為現今盧秀燕市府團隊表現辯護，其中最讓人印象深刻的就是林佳龍2017年任內重大決定，把在台中市的17所國立高中職改為市立，兩年後的今天，這些學校對改隸決策的反應如何？

國民黨議員賴義鍠說，他的兒子三年前考上國立台中高工，今年畢業了跟他說，「雖然是同一個學校，但筆劃差很多」，為什麼這樣說，因為一個技職學校學生培養的成本是一般高中學生的好幾倍，有官員就說過，一個高職的學生為什麼要花那麼多？這不是內行裝外行、外行人講內行話嗎？台灣藍領領袖不都是花了比一般高中學生多的錢讀書才能創造台灣經濟的奇蹟嗎？台中市的教育官員怎會不了解技職學校需要更多的教育資源？

賴義鍠指出，在林佳龍之前中央就一直希望台中市把國立高中職改市立，但前市長胡志強死也不肯，堅決不接受改隸，就怕拖垮財政，結果林佳龍一上來就同意改隸，非要改，才會造成今天改隸後技職教育的恐怖現況，造成市庫財政的沈重負擔。一個政策能造成市庫、學校、學生三個都輸，這個政策恐不恐怖？誰得到好處？他看林佳龍自己也沒有從中得到什麼好處啊？那為什麼非要改隸？

賴義鍠建議盧秀燕，一定要把高中職改隸回中央，今年不成等明年，明年不成後年改。如果中央不答應，如果有國立大學願意收養高職、結合產業鏈一貫的技職教育，台中市統統贊成，願意把學校送出去，不這樣的話，市立的技職教育會陷入恐怖資源不足情況中，台中市的財政根本沒能力養。

盧秀燕說，有關高中職國立改市立的問題，要從民意反應、議會決議及中央的態度三個面向來看，民意的部分不必討論了，其實議員的質詢就已經是代表了民意的反應了，要向中央表達改隸後高中職的問題就要議會致的決議，才能向中央反映。但是最後可能會卡在中央的意願上，因為中央好不容易讓台中市同意改市立，可能不願意再收回去。所以若中央不願意收回，可以朝個別大學媒合認養的方向努力。

(中時 )