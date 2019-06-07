北市一名３０多歲吳姓人夫，去年六月與劉姓小三到旅館開房間，被跟蹤的吳妻報警捉姦，最後發現床單濕答答一片，懷疑是劉女高潮時沾濕整片床單，立即拍照存證並查扣，並向2人提告妨害家庭。

據了解，吳妻見丈夫總是偷偷摸摸看手機，覺得有異，經查後發現丈夫在外面有小三，便開始吳妻偷偷蒐證。去年6月間，得知丈夫帶小三去參加餐敍，直覺2人用餐飯後一定會有「動作」，便一路跟監等候，果然發現2人用完餐後，就直奔台北市忠孝東路上某間商務旅館開房，吳妻則悄悄入住到2人的隔壁房耐心等待適應時機捉姦。

吳男與劉女在房間大戰５小時後無動靜，吳妻便立即報警入房捉姦，當場看到２人衣衫不整在房間裡，但沒找到保險套與衛生紙，只發現保險套盒子，後來發現床戰濕答答，味道聞起來不是水，研判應該是劉女潮吹把床單噴濕所致，因此立即請警方將床單拍照存證並查扣，同時對2人提出告訴。但吳妻提告後，事後與丈夫及小三達成和解，並簽下保密條款，吳妻撤銷告訴，２人都獲檢方不起訴。

(中時電子報)