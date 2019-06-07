Live ！韓粉等不及 興奮抵花蓮

今天是端午連假首日，花蓮火車站一早就湧現人潮，據中天新聞現場報導，不少韓粉趁連假首日提早國票到花蓮，準備參加韓國瑜明天造勢活動。有在地民眾受訪說，花蓮火車站今天的熱鬧情形，與韓造勢應該有關。

(中時 )